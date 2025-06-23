В Харькове мужчина сбежал с ТЦК

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В Харькове в конце прошлой недели приехавшие из другого района сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования) задержали мужчину. Его пытались мобилизовать, несмотря на то, что он уже несколько лет был исключен из военного учета. Впоследствии мужчина смог убежать от ТЦК, а его адвокату сломали ногу.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Детали истории

Сергей З., 40-летний мужчина, был задержан группой извещения Берестинского ТЦК. Хотя в его военном билете есть запись и печать об исключениях из военного учета. Он уволился из тюрьмы в 2022 году, но представители ТЦК это проигнорировали.

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Сергея З. и еще одного задержанного отвезли в Берестин. А 19 июня привезли на ВЛК в Харьков. Когда гражданская жена Сергея нашла адвоката Сергея Кравченко, тот проверил информацию об исключении клиента из учета и отправился в поликлинику.

«Мне позвонила его женщина. Я просмотрел фото его учетных документов и понял, что он не должен проходить ВЛК, потому что исключен из военного учета как ранее судимый. Об этом есть запись в документах. Но представители ТЦК забирают всех, и областной ТЦК им это позволяет», — рассказал адвокат Кравченко.

Нападение на адвоката и бегство мужчины

По словам адвоката, когда он показал свои документы работникам ТЦК, его обозвали и обвинили в работе на россиян. А затем один из них начал угрожать.

«Они напали, забрали телефон, меня свалили на пол. Я понял, что у меня хрустнула нога», — вспоминает защитник.

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Прибывшая по вызову полиция приняла заявление адвоката, а сам он направился в больницу, где ему наложили гипс на коленный сустав. По его заявлению было открыто уголовное производство по причине травм адвокату (ч. 2 ст. 398 УКУ).

Его клиента Сергея С., отказавшегося проходить ВЛК, представители Берестинского ТЦК повезли его обратно в Берестин, где содержались в неофициальном здании. В ночь на 20 июня Сергей якобы услышал разговор о подробном выводе ВЛК и отправке на фронт, поэтому выпрыгнул из окна третьего этажа. Муж получил травмы головы и суставов. Его доставили в харьковскую больницу.

Реакция полиции и ТЦК

Полиция расследует оба случая: нападение на адвоката и падение мужчины из окна (ст. 128 УКУ). Однако в областном ТЦК не признают факты избиения.

По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было.

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Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе территориальных центров комплектования (ТЦК).

Сырский сообщил, что в ТЦК проводятся инспекции, чтобы выявить тех, кто раньше не воевал, и направить их на фронт, а уволить раненых военных.