В Харькове мужчина угрожал детям на площадке взорвать гранату

Правоохранители задержали мужчину через 15 минут.

В Харькове на Салтовском шоссе мужчина ходил с гранатой и угрожал детям. Злоумышленника задержали правоохранители.

Также читайте Врачи рассказали о состоянии пятерых пострадавших от взрыва гранаты в Харькове

Об этом сообщают в местных пабликах.

"На Салтовском шоссе, 141 Б (около 64-й школы) какой-то мужчина ходил с гранатой и угрожал детям. Он кричал:м"сейчас буду все подрывать". На место прибыли полиция, МЧС, скорая. Через 15 минут мужчину задержали в подъезде одного из домов. Он оказался военнослужащим, 1994 года рождения", — рассказывают в телеграмм-канале.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, правонарушитель задержан и доставлен в Харьковский районного управления полиции № 2.

"Правонарушителем оказался 27-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины предмет, по выводам специалистов взрывотехнического управления оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с жаром УЗРГМ удалены. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК", — отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что в спальном районе Харькова 29-летний мужчина в толпу людей бросил гранату. Между ним и компанией молодых возник конфликт.

Новости Украины: в Харькове мужчина бросил гранату в компанию подростков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку