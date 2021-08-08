В Харькове мужчина угрожал взорвать подъезд многоэтажки: жителей эвакуировали

Полиция нашла "подрывника" спящим.
В Харькове 46-летний мужчина угрожал взорвать подъезд девятиэтажки.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда.
Оперативники обнаружили мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его квартире не обнаружили.
"На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. В результате взрыва ему оторвало ногу.