В Харькове мужчина угрожал взорвать подъезд многоэтажки: жителей эвакуировали

Полиция нашла "подрывника" спящим.

В Харькове 46-летний мужчина угрожал взорвать подъезд девятиэтажки.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Также читайте В Николаеве прогремел взрыв: в частный двор бросили гранату

Патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда.

Оперативники обнаружили мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его квартире не обнаружили.

"На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. В результате взрыва ему оторвало ногу.

Новости Украины: в Харьковской области нашли тело 6-летней девочки

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку