В Харькове мужчина устроил драку с полицией на крыше дома

В Харькове мужчина устроил драку с полицией на крыше дома

Двое полицейских получили травмы.

В Харькове 39-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, устроил драку с копами на крыше частного дома.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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"В полицию поступил вызов о том, что на крыше частного дома по улице Ушакова сидит человек и ведет себя неадекватно", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Злоумышленник начал бросаться на стражей порядка с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы. Инцидент попал на видео. На нем видно, как правоохранитель падает с крыши.

Злоумышленника задержали. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Если мужчину признают вменяемым, за нападение на правоохранителей ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове нетрезвые коммунальщики пришли на порыв трубы в одной квартире, а затопили еще четыре.

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