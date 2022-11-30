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В Харькове мужчина в подъезде зарубил топором соседку: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1980
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове мужчина в подъезде зарубил топором соседку: фото

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Из-за неприязненных отношений харьковчанин ударил соседку топором.

В подъезде одного из домов в Немышлянском районе Харькова произошла драка, в результате которой 61-летний мужчина зарубил свою 50-летнюю соседку.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители получили вызов о драке, а когда прибыли по адресу, то обнаружили 50-летнюю женщину без сознания с рублеными ранами на теле. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Но не приходя в сознание, она скончалась в карете скорой помощи.

Полицейские разоблачили злоумышленника. Им оказался 61-летний сосед умершей. Мужчина на почве ранее личных неприязненных отношений ударил женщину топором.

© Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Дома у злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

© Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчину задержали, решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Николаевской области мужчина из ружья застрелил соседа.

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Дата публикации
Просмотры
1980
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