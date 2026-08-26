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- Украина
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В Харькове мужчина в военной форме выскочил из автобуса и устроил стрельбу по прохожему (видео)
В Харькове полиция начала проверку по факту стрельбы в одном из спальных районов города с участием предположительно военнослужащих ТЦК.
В Харькове местные паблики распространяют видео, как из буса выскакивает мужчина в военной форме, сразу бросается к прохожему, а когда тот начинает убегать, стреляет ему вслед.
«У мужчины даже не спросили документы. Выбежали из машины и начали стрельбу в спальном районе», — отмечают в паблике.
Что рассказали в полиции
Правоохранители заверили, что выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, возможно применение оружия.
«25 августа во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись с возможным участием военнослужащих ТЦК. По информации, обнародованной в социальных сетях, событие произошло 23 августа в Харькове. На видео, которое распространяется в сети, находятся кадры конфликтной ситуации, во время которой, по утверждению авторов публикации, прозвучали выстрелы», — говорится в сообщении
Информация о событии зарегистрирована в установленном законом порядке. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к инциденту.
Кроме того, полиция призывала граждан, которые были свидетелями происшествия или имеют видеозаписи, которые могут помочь установить объективные обстоятельства, предоставить эту информацию.
Харьковский областной ТЦК и СП инцидент не прокомментировал.
Напомним, что в Тернополе вспыхнула потасовка между ТЦК и местными. В результате конфликта повреждено авто, есть травмированые.