В Харькове мужчина в военной форме выскочил из автобуса и устроил стрельбу по прохожему (видео)

«Даже не спросили документы»: в Харькове мужчина в форме устроил бегущую стрельбу по прохожему, который бежал

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В Харькове местные паблики распространяют видео, как из буса выскакивает мужчина в военной форме, сразу бросается к прохожему, а когда тот начинает убегать, стреляет ему вслед.

«У мужчины даже не спросили документы. Выбежали из машины и начали стрельбу в спальном районе», — отмечают в паблике.

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Что рассказали в полиции

Правоохранители заверили, что выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, возможно применение оружия.

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«25 августа во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись с возможным участием военнослужащих ТЦК. По информации, обнародованной в социальных сетях, событие произошло 23 августа в Харькове. На видео, которое распространяется в сети, находятся кадры конфликтной ситуации, во время которой, по утверждению авторов публикации, прозвучали выстрелы», — говорится в сообщении

Информация о событии зарегистрирована в установленном законом порядке. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к инциденту.

Кроме того, полиция призывала граждан, которые были свидетелями происшествия или имеют видеозаписи, которые могут помочь установить объективные обстоятельства, предоставить эту информацию.

Харьковский областной ТЦК и СП инцидент не прокомментировал.

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Напомним, что в Тернополе вспыхнула потасовка между ТЦК и местными. В результате конфликта повреждено авто, есть травмированые.

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