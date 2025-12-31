ТСН в социальных сетях

Украина
355
1 мин

В Харькове мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК: что известно (фото)

К счастью, военнослужащий не получил ранения — пуля прошла мимо.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В среду, 31 декабря, в Харькове водитель автомобиля во время проверки документов выстрелил в сотрудника ТЦК и СП.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в Немышлянском районе города, на улице Харьковских Дивизий, около 9 часов утра.

Водитель, у которого проверяли документы, произвел выстрел в сторону военнослужащего, после чего скрылся с места происшествия.

К счастью, работник ТЦК не получил ранения, пуля прошла мимо, лишь повредив его униформу.

Во время специальной полицейской операции в течение нескольких часов было установлено местонахождение стрелка, которого задержали. Задержанным оказался 42-летний мужчина.

/ © ГУ НП в Харьковской области

© ГУ НП в Харьковской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, ранее одесские правоохранители задержали подозреваемого в вооруженном нападении на военнослужащего ТЦК. Он нанес ему ножевое ранение и скрывался почти два месяца.

