В Харькове мужчина взял жезл патрульного и стал звездой Сети (видео)

Мужчина выполнял функцию патрульного, пока не работал светофор.

В Харькове местный житель регулировал на перекрестке вместо патрульного, пока не работал светофор.

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Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".

"Пока полиция работает на уменьшение аварийности – простой харьковчанин работает вместо полиции. Нерабочий светофор на Ландау/Гагарина", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что на дороге стоит обычный горожанин, который где-то достал жезл патрульного и регулирует им, таким образом предотвращая создание аварийной ситуации из-за переставшего работать светофора.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Красавчик!

Молодец!

А если сейчас произойдет ДТП, кто будет отвечать?

За это есть административная ответственность.

А вдруг он городской сумасшедший. И управляет движением. Кто подчинятся его сигналам, кто нет, и будет ДТП.

Старый гаишник в отставке.

Напомним, что в Днепре бабушка с детской коляской шокировала пользователей Сети своей безмятежностью. Женщина везла тележку через дорогу, говорила по телефону и не считалась с проезжающими мимо авто.

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