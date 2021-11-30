В Харькове мужчина взял жезл патрульного и стал звездой Сети (видео)

Мужчина выполнял функцию патрульного, пока не работал светофор.
В Харькове местный житель регулировал на перекрестке вместо патрульного, пока не работал светофор.
Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".
"Пока полиция работает на уменьшение аварийности – простой харьковчанин работает вместо полиции. Нерабочий светофор на Ландау/Гагарина", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что на дороге стоит обычный горожанин, который где-то достал жезл патрульного и регулирует им, таким образом предотвращая создание аварийной ситуации из-за переставшего работать светофора.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Красавчик!
- Молодец!
- А если сейчас произойдет ДТП, кто будет отвечать?
- За это есть административная ответственность.
- А вдруг он городской сумасшедший. И управляет движением. Кто подчинятся его сигналам, кто нет, и будет ДТП.
- Старый гаишник в отставке.
Напомним, что в Днепре бабушка с детской коляской шокировала пользователей Сети своей безмятежностью. Женщина везла тележку через дорогу, говорила по телефону и не считалась с проезжающими мимо авто.
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