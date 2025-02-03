В Харькове мужчина зарубил родную мать, а затем расправился с ее котами

В Харькове мужчина топором зарубил собственную мать, а затем жестоко расправился с несколькими котами.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"Злоумышленник ударил женщину топором по голове, в результате чего она сразу умерла. Во время осмотра места происшествия установлено, что после убийства матери мужчина убил домашнего кота, а затем на улице убил еще троих животных", — говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли орудия преступления и наркотики.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.

А на Полтавщине мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.

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