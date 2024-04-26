В Харькове мужчина застрелил из ружья жену и дочь

После преступления он сбежал и скрылся.

В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве дочери и жены. По данным следствия, мужчина совершил убийство 24 апреля в собственном доме в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрократуры.

Погибшие — 46-летняя жена и 28-летняя дочь мужа.

"Между супругами часто возникали ссоры. Муж увлекался азартными играми. Из-за проигрышей постоянно ссорился с женой, совершал по отношению к ней домашнее насилие, требуя деньги. В очередной раз проиграв большую сумму, он снова начал оскорблять женщину и нецензурно ругаться", — сообщили в прокуратуре.

Мужчина взял охотничье ружье и застрелил жену. В это время из комнаты выбежала дочь, он перезарядил ружье и убил ее.

"Злоумышленник из ружья застрелил семью и скрылся. Около суток понадобилось полицейским, чтобы разыскать нападающего. Все это время он скрывался на крыше одного из общежитий в Слободском районе города", — отметили в ведомстве.

Злоумышленник уже привлекался к ответственности за домашнее насилие по отношению к своей жене. Пока ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Напомним, во Львове 50-летний мужчина убил свою мать.

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