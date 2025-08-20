В Харькове мужчина застрелил женщину и совершил самоубийство: детали инцидента

В Харькове расследуют убийство женщины и самоубийство мужчины

Полиция Харьковщины расследует убийство женщины и самоубийство мужчины. Предварительно, трагическое событие произошло из-за ревности.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Детали преступления в Харьковской области

Как отмечается, 19 августа около 22:10 возле жилого дома по проспекту Тракторостроителей обнаружили тело 25-летней женщины и 25-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Правоохранители выехали на место происшествия.

«Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Впоследствии мужчина разбил окно и проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Потерпевшая пыталась скрыться и выбежала на улицу. Муж догнал ее и произвел несколько выстрелов из оружия, от которых она погибла. После этого он покончил с собой», — утверждают в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Добавляется, что информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».

Подобный ужасный случай недавно произошел в Чернигове. Там 19-летний житель зарезал проживавшую неподалеку женщину и ранил другого соседа.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Известно, что полиция задержала подозреваемого. Есть все доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. За умышленное убийство и покушение на убийство ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Клининах в Хмельницкой области сын убил мать топором, а затем почти сутки скрывался в лесах. Тело женщины обнаружили с отрубленным топором.

Полицейские установили, что погибшая 60-летняя местная жительница. В умышленном убийстве женщины заподозрили ее 38-летнего сына, который еще до приезда милиционеров скрылся с места происшествия. Впереди психолого-психиатрическая экспертиза и суд.