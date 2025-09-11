- Дата публикации
В Харькове мужчину, который не имел документов, якобы избили сотрудники ТЦК: что говорят в полиции
Харьковская полиция расследует скандальное видео с якобы избиением мужчины.
В Сети распространили видео из Харькова, на котором видно, как мужчина лежит на асфальте. Голос за кадром говорит, что его якобы избили сотрудник ТЦК и полицейский.
Видеозапись распространили местные Telegram-каналы.
«Вчера на Леваде (находится в Основянском районе Харькова — Ред.) коп и военный остановили мужчину для проверки документов и избили. После выяснения, что гражданин, при себе нет документов, подтверждающих личность, его начали избивать. После того как неравнодушные граждане подошли помочь, военный и коп ушли», — говорится в сообщении.
Что говорят в полиции
Правоохранители проверяют информацию об избиении мужчины, заявляет пресс-служба полиции Харьковской области.
«В соцсетях распространена информация об избиении мужчины якобы полицейским и военными в Основянском районе Харькова. Сведения зарегистрированы в установленном порядке, работники территориального подразделения полиции приступили к проверке», — говорится в сообщении.
В настоящее время установлены лица, на которых указывали прохожие как на возможных нарушителей. Остальные участники происшествия устанавливаются.
В полиции подчеркнули, что на распространённом видео нет сотрудников полиции.
«Зафиксированные на записи лица служат сотрудниками Территориального центра комплектования. Проверка обстоятельств нанесения мужчине телесных повреждений продолжается», — подытожили в пресс-службе.
Харьковский областной ТЦК и СП инцидент не прокомментировал.