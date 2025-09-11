В Харькове мужчину, который не имел документов, якобы избили сотрудники ТЦК: что говорят в полиции

Полиция Харькова расследует инцидент с избиением мужчины, зафиксированный на видео

В Сети распространили видео из Харькова, на котором видно, как мужчина лежит на асфальте. Голос за кадром говорит, что его якобы избили сотрудник ТЦК и полицейский.

Видеозапись распространили местные Telegram-каналы.

«Вчера на Леваде (находится в Основянском районе Харькова — Ред.) коп и военный остановили мужчину для проверки документов и избили. После выяснения, что гражданин, при себе нет документов, подтверждающих личность, его начали избивать. После того как неравнодушные граждане подошли помочь, военный и коп ушли», — говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

Правоохранители проверяют информацию об избиении мужчины, заявляет пресс-служба полиции Харьковской области.

«В соцсетях распространена информация об избиении мужчины якобы полицейским и военными в Основянском районе Харькова. Сведения зарегистрированы в установленном порядке, работники территориального подразделения полиции приступили к проверке», — говорится в сообщении.

В настоящее время установлены лица, на которых указывали прохожие как на возможных нарушителей. Остальные участники происшествия устанавливаются.

В полиции подчеркнули, что на распространённом видео нет сотрудников полиции.

«Зафиксированные на записи лица служат сотрудниками Территориального центра комплектования. Проверка обстоятельств нанесения мужчине телесных повреждений продолжается», — подытожили в пресс-службе.

Харьковский областной ТЦК и СП инцидент не прокомментировал.