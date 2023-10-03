В Харькове мужчину оштрафовали на 17 тысяч грн из-за его полового органа

Мужчина почти 20 минут на городском пляже показывал всем свой половой орган.

В Харькове на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который во время отдыха поссорился с другими людьми и стал им всем показывать свой половой орган. Это длилось около 20 минут.

Об этом говорится в приговоре Фрунзенского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, инцидент произошел в июле 2023 года на Петренковском водохранилище города Харькова. Там подозреваемый, отдыхая на пляже, начал приставать к несовершеннолетней девушке, в частности обзывал ее. Другие свидетели сделали агрессору замечание. После этого он снял шорты, помочился и "размахивал своим половым органом". Продолжалось это около 20 минут. "Стриптиз" мужчины прекратила полиция.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде житель Харькова вину признал и раскаялся. По данным материалов суда, мужчина на учете у нарколога или психологов не состоит. За профессиональной медицинской помощью он тоже не обращался.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296 УК Украины и оштрафовал на 17 тысяч гривен.

Напомним, в Полтавской области к одному году испытательного срока приговорили уроженца Луганской области, который в социальных сетях похвастался своим половым органом.

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