В Харькове мужчины в военной форме напали на велосипедиста: реакция ТЦК и полиции

Как оказалось, задержанный находится в розыске, как самовольно покинувший военную часть.

В Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Ехавшего тротуаром парня на ходу сбросили на землю и задержали.

Видео инцидента появилось в харьковских пабликах.

На кадрах видно, как один из мужчин в военной форме столкнул парня с велосипеда во время движения. Позже подъехала вторая машина и шестеро мужчин в военной форме поначалу снова повалили велосипедиста. Затем видно, как он поднимается, загружает свой велосипед и садится в бус.

Позиция ТЦК

Харьковский областной ТЦК и СП утверждает, что молодой человек проигнорировал законные требования военнослужащих остановиться.

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"При осуществлении мероприятий оповещения в городе Харькове, группой оповещения был обнаружен гражданин, который передвигался на велосипеде, не реагировал на требования военнослужащих группы оповещения осуществить остановку и предоставить на проверку документы. С целью выяснения причин побега, гражданин был остановлен военнослужащим ТЦК и СП, при этом мужчина был столкнут с велосипеда на землю", – говорится в сообщении.

По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры, уверяет Харьковский ТЦК.

Кем оказался задержанный

При проверке документов выявлено, что гражданин является военнослужащим одной из бригад и находится в розыске, как совершивший СЗЧ.

Задержанного доставили в отдел Нацполиции, а затем в Харьковский зональный отдел ВСП.

Реакция полиции

Полиция приступила к проверке по факту этих событий. Об этом сказала "Суспильному" представитель полиции Харьковщины Алена Соболевская.

По ее словам, в настоящее время предварительно известно, что на видео была снята вторая встреча мужчины и людей в форме. Спикер утверждает, что была еще и первая встреча, во время которой мужчина пытался скрыться от военных ТЦК на велосипеде. Почему же он вторично поехал прямо на них, а не убегал в другую сторону, она не объяснила.

Соболевская подтвердила, что задержанный находится в розыске, как самовольно покинувший воинскую часть.

Ранее сообщалось, что в Ровно толпа заблокировала бус ТЦК, чтобы "отбить" двух парней.

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