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В Харькове мужчины в военной форме напали на велосипедиста: реакция ТЦК и полиции

В Харькове мужчины в военной форме напали на велосипедиста: реакция ТЦК и полиции

Нападение на велосипедиста в Харькове

Как оказалось, задержанный находится в розыске, как самовольно покинувший военную часть.

В Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Ехавшего тротуаром парня на ходу сбросили на землю и задержали.

Видео инцидента появилось в харьковских пабликах.

На кадрах видно, как один из мужчин в военной форме столкнул парня с велосипеда во время движения. Позже подъехала вторая машина и шестеро мужчин в военной форме поначалу снова повалили велосипедиста. Затем видно, как он поднимается, загружает свой велосипед и садится в бус.

Позиция ТЦК

Харьковский областной ТЦК и СП утверждает, что молодой человек проигнорировал законные требования военнослужащих остановиться.

"При осуществлении мероприятий оповещения в городе Харькове, группой оповещения был обнаружен гражданин, который передвигался на велосипеде, не реагировал на требования военнослужащих группы оповещения осуществить остановку и предоставить на проверку документы. С целью выяснения причин побега, гражданин был остановлен военнослужащим ТЦК и СП, при этом мужчина был столкнут с велосипеда на землю", – говорится в сообщении.

По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры, уверяет Харьковский ТЦК.

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Кем оказался задержанный

При проверке документов выявлено, что гражданин является военнослужащим одной из бригад и находится в розыске, как совершивший СЗЧ.

Задержанного доставили в отдел Нацполиции, а затем в Харьковский зональный отдел ВСП.

Реакция полиции

Полиция приступила к проверке по факту этих событий. Об этом сказала "Суспильному" представитель полиции Харьковщины Алена Соболевская.

По ее словам, в настоящее время предварительно известно, что на видео была снята вторая встреча мужчины и людей в форме. Спикер утверждает, что была еще и первая встреча, во время которой мужчина пытался скрыться от военных ТЦК на велосипеде. Почему же он вторично поехал прямо на них, а не убегал в другую сторону, она не объяснила.

Соболевская подтвердила, что задержанный находится в розыске, как самовольно покинувший воинскую часть.

Ранее сообщалось, что в Ровно толпа заблокировала бус ТЦК, чтобы "отбить" двух парней.

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