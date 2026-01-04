В Харькове на месте удара РФ нашли фрагменты тела еще одного человека - Терехов

Харьков

В Харькове во время спасательно-поисковых работ на месте вражеского удара были обнаружены фрагменты тела еще одного человека. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять разрушенные конструкции. Информацию о количестве погибших и пострадавших уточняют.

Напомним, накануне, 2 января, российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами "Искандер" по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был столь внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.