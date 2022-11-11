В Харькове на неизвестном взрывном устройстве взорвались дети

Неизвестный предмет подростки обнаружили в кустах.
В пятницу, 11 ноября, в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей. Их госпитализировали в больницу.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, пострадали ребята, которым 12 и 15 лет. Неизвестный сдетонировавший предмет они нашли в кустах возле дома. В результате взрыва школьники получили осколочные ранения.
Синегубов отметил, что в области до сих пор сохраняется высокая минная опасность.
"Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102", — говорится в сообщении руководителя области.
Как сообщалось, в Харьковской области возле села Погоновка Изюмского района на мини взорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение.
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