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В Харькове на неизвестном взрывном устройстве взорвались дети

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2067
Время на прочтение
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В Харькове на неизвестном взрывном устройстве взорвались дети

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Неизвестный предмет подростки обнаружили в кустах.

В пятницу, 11 ноября, в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей. Их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, пострадали ребята, которым 12 и 15 лет. Неизвестный сдетонировавший предмет они нашли в кустах возле дома. В результате взрыва школьники получили осколочные ранения.

Синегубов отметил, что в области до сих пор сохраняется высокая минная опасность.

"Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102", — говорится в сообщении руководителя области.

Как сообщалось, в Харьковской области возле села Погоновка Изюмского района на мини взорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение.

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Дата публикации
Просмотры
2067
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