В Харькове на остановке взорвался и сгорел легковой автомобиль (видео)

В Харькове на остановке взорвался и сгорел легковой автомобиль (видео)

Информации о пострадавших пока нет.

В Харькове утром 11 ноября на остановке взорвался и сгорел легковой автомобиль. В считанные минуты огонь уничтожил транспортное средство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Также читайте В Харькове в двух школах искали взрывчатку: фото

Происшествие случилось на временной остановке возле проезжей части по проспекту Науки. Там сгорел автомобиль "ВАЗ". Очевидцы, фиксирующие происходящее на камеры мобильных телефонов, успели снять взрыв автомобиля.

По данным спасателей, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

"К месту вызова выехало два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля "ВАЗ" на площади около пяти квадратных метров", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

Читайте также:

Новости Украины: в Харькове искали взрывчатку в аэропорту, на рынке и в пяти ТРЦ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку