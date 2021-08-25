В Харькове на озере при невыясненных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик

Ребенка из воды достали водолазы.

В Харькове 24 августа водолазы достали со дна озера тело 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает ГСЧС.

"24 августа в 19:27 на номер "101" поступило сообщение из полиции о происшествии, которое произошло в Харькове на озере возле бульвара Ивана Каркача, 81. Там при неизвестных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска ребенка отправились спасатели, но они не дали никакого результата. Поэтому на следующий день к месту происшествия была направлена водолазная группа, которая провела поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело ребенка и достали его на берег.

Напомним, в Днепропетровской области, в селе Андреевка, на реке утонул мальчик. Десятилетний школьник гулял без взрослых: играл возле сельской реки. Когда заметил, что тапочки поплыли, начал нырять. Потом исчез. Поиски продолжались больше 2 часов. Спасатели обследовали и реку, и береговую линию. Тело ребенка достали со дна реки Гайчур в 15 метрах от берега.

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