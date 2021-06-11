В Харькове на парковочной площадке сгорели четыре автомобиля

Причины массового возгорания выясняются.

Пожар на парковке в Харькове — ночью занялись четыре автомобиля, стоявших на площадке рядом с жилым комплексом.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Также читайте В России парень и девушка подожгли тополиный пух, а сгорел автомобиль

Две легковушки успели выгореть дотла и восстановлению не подлежат. Еще две машины удалось потушить спасателям, которые приехали на вызов. В машин оплавились бамперы и пластиковые детали.

Причины массового возгорания выясняются.

Напомним, что в Днепре в среду, 9 июня, на конечной остановке загорелась маршрутка №106. Спасатели приехали за считанные минуты, однако их помощь не понадобилась.

Новости Украины: ночью в Харькове 2 автомобиля выгорели дотла, еще два удалось потушить

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку