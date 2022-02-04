В Харькове на производстве обнаружили опасный фальсификат масла

Во время проверки специалисты обнаружили нарушение состава сладкосливочного масла.
В Харькове на одном из предприятий по производству молочной продукции обнаружили опасный фальсификат масла.
Об этом сообщили в Госпродслужбе в Харьковской области.
Ведомство получило жалобу о том, что некоторые продукты “Харьковского молочного завода” не соответствуют госту. Поэтому они проинспектировали предприятие.
И действительно — в ходе проверки специалисты обнаружили нарушение состава сладкосливочного масла, в котором нашли немолочный жир.
"По результатам инспектирования предприятия-производителя составлен протокол по ст. 65 Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах", который предусматривает административную ответственность — штраф в размере 32 500 гривен. Проводятся мероприятия по недопущению реализации продукции, не отвечающей требованиям законодательства, также на предприятии проводятся соответствующие корректирующие мероприятия по технологии производства", — подчеркнули в ведомстве.
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