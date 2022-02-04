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В Харькове на производстве обнаружили опасный фальсификат масла

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В Харькове на производстве обнаружили опасный фальсификат масла

Во время проверки специалисты обнаружили нарушение состава сладкосливочного масла.

В Харькове на одном из предприятий по производству молочной продукции обнаружили опасный фальсификат масла.

Об этом сообщили в Госпродслужбе в Харьковской области.

Ведомство получило жалобу о том, что некоторые продукты “Харьковского молочного завода”  не соответствуют госту. Поэтому они проинспектировали предприятие.

И действительно — в ходе проверки специалисты обнаружили  нарушение состава сладкосливочного масла, в котором нашли немолочный жир.

"По результатам инспектирования предприятия-производителя составлен протокол по ст. 65 Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах", который предусматривает административную ответственность — штраф в размере 32 500 гривен. Проводятся мероприятия по недопущению реализации продукции, не отвечающей требованиям законодательства, также на предприятии проводятся соответствующие корректирующие мероприятия по технологии производства", — подчеркнули в ведомстве.

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