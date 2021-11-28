В Харькове на станции метро "Киевская" умер диктор Юрий Вирченко: его голосом объявления в подземке звучали более 40 лет

В Харькове на станции метро "Киевская" умер диктор Юрий Вирченко: его голосом объявления в подземке звучали более 40 лет

1 января Вирченко должно было исполниться 72 года.

Диктор Юрий Вирченко, чьим голосом раздавались объявления в харьковской подземке до 2016 года, умер на станции метро "Киевская" 28 ноября.

Об этом сообщила сестра журналиста и диктора Лариса Кошеварова в комментарии "Общественному".

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"Это произошло внезапно, в 14:20 прямо на платформе станции метро "Киевская". Предварительно, как определили врачи — сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные возрастные болезни", — говорит Лариса.

1 января Юрию Вирченко должно было исполниться 72 года. Похоронят его на 18-м кладбище, дата и время прощания станут известны 29 ноября, уточнила сестра.

Лариса вспоминает, что брат привел ее на телевидение, когда ей было 17 лет. Такую же профессию избрала и дочь Вирченко Татьяна.

Юрий Вирченко – заслуженный журналист и диктор Харьковского радио. Его голосом объявления на станциях и вагонах метро звучали со дня открытия подземки и до 2016 года.

Напомним, 25 ноября на 84-летии жизни умер бывший глава Киева Александр Омельченко.

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