В Харькове на уроках школьникам рассказывают об известных людях на примере Путина

На уроке иностранного языка учащимся младших классов показывали фото Путина.
В Харькове школа №28 попала в скандал. На уроке иностранного языка 4-классникам рассказывали о Путине, как известной личности.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х*Харьков".
На уроке английского языка, темой которого стали известные люди в мире, рассказывали о президенте страны-агрессоре Владимире Путине.
"Просто урок английского языка для 4 класса в 28 школе. Что могло пойти не так в этой картинке?", — подписали фото авторы.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Осуждать Путина можно и на английском.
- Чисто технически, Гитлер тоже известен.
- Измена.
- Это просто ролик из ютуба.
- Ну путина здесь как тирана и изверга могли привести в пример. Известный – не значит положительный и добрый.
- А что не так? Тема известных людей. Путин сейчас самый известный диктатор современности.
- Просто учительница не захотела делать презентацию, помню такой же слайд лет 7 назад у себя в школе.
- Не обязательно положительно о них говорить, может это специально, научить детей ругаться по-английски.
Напомним, что в Ужгороде Закарпатской области учитель информатики попался на выращивании конопли. За это он попал на скамью подсудимых.
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