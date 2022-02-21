В Харькове на уроках школьникам рассказывают об известных людях на примере Путина

В Харькове на уроках школьникам рассказывают об известных людях на примере Путина

На уроке иностранного языка учащимся младших классов показывали фото Путина.

В Харькове школа №28 попала в скандал. На уроке иностранного языка 4-классникам рассказывали о Путине, как известной личности.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х*Харьков".

На уроке английского языка, темой которого стали известные люди в мире, рассказывали о президенте страны-агрессоре Владимире Путине.

"Просто урок английского языка для 4 класса в 28 школе. Что могло пойти не так в этой картинке?", — подписали фото авторы.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Осуждать Путина можно и на английском.

Чисто технически, Гитлер тоже известен.

Измена.

Это просто ролик из ютуба.

Ну путина здесь как тирана и изверга могли привести в пример. Известный – не значит положительный и добрый.

А что не так? Тема известных людей. Путин сейчас самый известный диктатор современности.

Просто учительница не захотела делать презентацию, помню такой же слайд лет 7 назад у себя в школе.

Не обязательно положительно о них говорить, может это специально, научить детей ругаться по-английски.

Напомним, что в Ужгороде Закарпатской области учитель информатики попался на выращивании конопли. За это он попал на скамью подсудимых.

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