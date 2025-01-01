В Харькове напали на военного: полиция задержала фигурантов

За совершенное подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

27 декабря около 17:50 двое мужчин в Харькове избили и ограбили военного. Полиция задержала злоумышленников.

Об этом сообщили в Харьковской прокуратуре.

"Один из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преодолев таким образом сопротивление и нанеся мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество — телефон, документы, наличные средства и другие вещи, которые он имел при себе, после чего скрылись с места преступления", – говорится в уведомлены.

Правоохранители оперативно установили злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 УПК РФ. По ходатайству стороны обвинения обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Волыни в поселке Благодатное на Новый год произошло убийство. 61-летнего мужчину нашли без сознания с множественными ножевыми ранениями, в совершении преступления подозревают его 29-летнюю односельчанку.

Читайте также: