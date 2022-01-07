В Харькове нашли мертвого младенца в пакете: полиция разыскала мать ребенка

В Харькове нашли мертвого младенца в пакете: полиция разыскала мать ребенка

Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Тело младенца в пакете обнаружили у подъезда дома по улице Есенина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, осмотрели наличие камер видеонаблюдения.

Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу.

Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее другая женщина из-за затруднения оставила младенца на улице с трогательной запиской.

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