В Харькове нашли подростка, разыскиваемого в Днепропетровской области

Парень ушел из дома.

В Харькове патрульные обнаружили без вести пропавшего несовершеннолетнего, которого несколько дней разыскивали родные. 16-летний парень ушел из дома в Днепропетровской области.

Об этом сообщает патрульная полиция региона.

Так, вчера, 9 декабря, сегодня, во время патрулирования Новобаварского района города, патрульные обратили внимание на подростка в грязной одежде. Они поинтересовались, все ли у него в порядке.

"В ходе проверки из-за имеющихся баз данных полицейские установили, что парня разыскивают правоохранители из Днепропетровской области. Его отец сообщил в полицию о том, что его 16-летний сын ушел из дома и не вернулся", — рассказали в патрульной полиции.

Видимых телесных повреждений у подростка не было и в медицинской помощи он не нуждался. Парня передали сотрудникам ювенальной превенции.

"Уважаемые граждане, просим вас немедленно сообщать о случаях, когда исчезают ваши близкие. Чем меньше мы теряем времени, тем эффективнее происходит поиск", — напомнили украинцам правоохранители.

Напомним, что под Луцком нашли 36-летнего мужчину, пропавшего неделю назад. Его обнаружили на даче.

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