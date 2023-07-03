В Харькове нашли застреленного полицейского

В понедельник, 3 июля, возле одного из домов в Харькове в Немышлянском районе обнаружили тело сотрудника полиции с огнестрельной раной головы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"У тела находился его табельный пистолет... По предварительной версии произошло самоубийство", — рассказал он.

По словам Чубенко, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "самоубийство".

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Накануне в г. Самбор Львовской области в ночь на 27 июня в доме погибли мать и ее 11-летний ребенок. Трагедия произошла из-за пожара.

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