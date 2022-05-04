В Харькове неизвестные планировали взорвать инфраструктурный объект: видео

В Харькове неизвестные заложили взрывчатку на одном из объектов инфраструктуры города.

Правоохранителям удалось найти взрывоопасный предмет и не допустили его сдетонирования.

Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в Национальной полиции Украины.

"4 мая правоохранители провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого — РПГ, противотанковые мины и около 10 кг тротила", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконной деятельности.

Читайте также: