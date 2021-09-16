В Харькове неизвестные разбили авто скорой, приехавшее на вызов

В скорой рассказывают, что нападение на авто видели многие, но никто не вмешался и не вызвал полицию.

В Харькове неизвестные разбили авто скорой, водитель которой вышел помочь бригаде вынести больного для госпитализации.

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Об этом сообщают в Харьковском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Происшествие произошло вчера, 15 сентября, в Харькове, когда скорая приехала на вызов к 43-летнему мужчине. Больной нуждался в госпитализации, поэтому водитель специализированного авто ЭМП пошел помочь коллегам вынести на носилках его из многоэтажного дома.

В то время, когда авто экстренной медпомощи осталось без присмотра, несколько неизвестных подошли к авто и принялись крушить его палками. В конце концов авто получило существенные повреждения.

"Ужасно еще и то, что ситуация случилась средь бела дня на глазах многих свидетелей и никто из них не пытался остановить преступников, позвать на помощь и вызвать полицию. Более того, многие снимали все на телефон. Полицию на место преступления вызвала уже бригада ЭМП 409, оказавшись вместе с больным возле поврежденного авто", — рассказали в Центре.

Сейчас ведется расследование.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области медучреждении произошла драка. Подрались хирург и отец мальчика, которые пришли на осмотр.

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