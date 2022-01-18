В Харькове неизвестные жестоко убили домашнюю собаку

Хозяева животного не понимают, кому это нужно и зачем.

В Харькове неизвестные отравили домашнюю собаку. Живодеров разыскивают правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Сергея Грицевца. Там неизвестные отравили домашнюю собаку. Хозяева животного не понимают, кому это нужно и зачем.

"Сейчас полицейские районного отдела осуществляют поквартирный обход жилого дома, проводят беседы с жителями микрорайона. Информация зарегистрирована в Едином учете территориального подразделения полиции. Устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что закарпатский фермер по всему миру закупил около сотни оленей, чтобы пополнить ими леса Карпат.

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