В Харькове неизвестный расстрелял мужчину: в городе ввели полицейскую спецоперацию

Одна из пуль попала мужчине в шею.

В Харькове утром 30 июня произошла стрельба. В Московском районе неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.



Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Как стало известно, происшествие случилось около 9:30 на улице Родниковой. Там неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места преступления. Чтобы найти и задержать преступника, в городе ввели полицейскую спецоперацию "Сирена".



"Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2. Сейчас проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.



Местная пресса пишет, что стрелял неизвестный в заместителя директора одного из охранных агентств.



Напомним, что в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой. Ранения в грудь получили двое мужчин.

В Одессе ночью произошла перестрелка

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