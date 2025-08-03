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- Украина
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В Харькове неизвестный стрелял в парня на протезе: детали инцидента
Раненый, к счастью жив, его доставили в больницу.
В больницу в Харькове 3 августа доставили 22-летнего парня. Он сообщил, что в него стрелял неизвестный.
Об этом сообщает «Суспільне Харків».
Известно, что у раненого — ушибная рана передней брюшной стенки. Об этом рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
В Telegram-канале «Типическое ХТЗ» вечером 3 августа появилось видео, на нем видно, как мужчина прицеливается и стреляет в другого, у которого есть протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает бить.
На стрелка нападают и пытаются оттащить от раненого трое мужчин.
ТСН.ua не публикует кадры избиения из этическихсоображений.
Напомним, в Киеве полицейские во время конфликта избили и бросили на землю мужчину с протезом.