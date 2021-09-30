В Харькове неизвестный выбросил из окна многоэтажки двух котов: полиция ищет живодера

В Харькове неизвестный выбросил из окна многоэтажки двух котов: полиция ищет живодера

В городском совете Харькова попросили горожан сохранять спокойствие.

В Харькове неизвестный выбросил из квартиры в многоэтажке двух котов. Их нашли жители дома у подъезда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии в правоохранительные органы сообщил председатель ОСМД на улице Грозненской, вчера, 29 сентября.

Заявитель рассказал, что из окна верхних этажей дома неизвестные выбросили двух котов. От полученных травм животные погибли.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они расспросили свидетелей.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления.

Напомним, что городе Рени Одесской области несовершеннолетний парень посреди улицы жестоко убил щенка.

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