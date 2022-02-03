В Харькове непогода парализовала движение грузовиков: авто застряли в снегу и на скользкой дороге

В Харькове непогода парализовала движение грузовиков: авто застряли в снегу и на скользкой дороге

Потребовалась помощь спасателей.

В Харькове из-за непогоды в снегу и на скользкой дороге застряли два автомобиля. Помощь им оказывали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в Харькове на улице Калинина. Там на скользкой дороге застрял грузовой автомобиль Renault. Выбраться самостоятельно водитель не мог. Понадобилась помощь спасателей. Чрезвычайники отбуксировали грузовик на безопасную проезжую часть.

Подобный случай произошел на улице Клочковской. Там в снежном замете застрял еще один грузовой автомобиль. Спасатели, с помощью машины повышенной проходимости, вытащили грузовик на расчищенную от снега дорогу.

Напомним, что в четверг, 3 февраля, в Украине похолодает, станет морознее. Синоптики сообщают об облачности. На востоке и юго-востоке умеренный мокрый снег и дождь. На западе и севере – небольшой снег. На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

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