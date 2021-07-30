В Харькове нетрезвые коммунальщики пришли на порыв трубы в одной квартире, а затопили еще четыре

Работники коммунального предприятия "подогревали" себя алкоголем, а затем забыли закрыть кран.

В Харькове работники коммунального предприятия устроили потоп в 4-х квартирах многоэтажки. После распития спиртных напитков, они стали устранять порыв, но сделали еще хуже.

Об этом сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел в доме на улице Танкопия в Харькове. Работники КП "Харьковские тепловые сети" пришли на вызов по поводу порыва. При устранении аварии они устроили в подъезде застолье, "заправились" алкоголем, а затем забыли перекрыть вентиль, из-за чего вода залила 4 квартиры. Жители, увидев, что нетрезвые коммунальщики работают с газовым оборудованием, вызвали полицию.

"Мне стало страшно, что люди с газовым оборудованием — и пьют. Началась потасовка, сопротивление полицейским", — рассказала жительница дома Александра Королева.

Как сообщили в КП "Харьковские тепловые сети", слесаря и мастера уволили за непрофессионализм и пьянство на работе и начальника участка — за попытку скрыть нарушения.

"Уволили мы их согласно законодательству Украины с понедельника — по соглашению сторон. Сотрудники были навеселе, что не является допустимым в нашей компании. Пострадало четыре квартиры. Мы взяли с них заявления", — рассказал технический директор предприятия "Харьковские тепловые сети" Евгений Кауркин .

По его словам, под угрозой увольнения был и сварщик, но его попросили не увольнять сами жители. Кауркин добавил, что убытки, причиненные собственникам квартир коммунальщиками, будут определять специалисты. Одна экспертиза будет стоить более две тысячи гривен. Ждать результаты около недели, после чего выплатят деньги из бюджета предприятия.

Напомним, что в Киеве коммунальщики объяснили, почему из-под земли забил "гейзер".

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