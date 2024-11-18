В Харькове нейтрализована агентурно-боевая группа ГРУ (фото)

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурно-боевую группу российской военной разведки, известную как ГРУ. Злоумышленники совершали теракты в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В июне этого года группа взорвала автомобиль военнослужащего ВСУ, в результате чего он получил тяжелые ранения. Для организации теракта агенты отследили место парковки авто и заложили под него самодельное взрывное устройство.

В состав вражеской ячейки входило четыре местных жителя, среди которых харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Координировал деятельность группы боевик спецназа ДНР, который воюет на востоке Украины и сотрудничает с российским ГРУ.

В Харькове обезвредили агентов РФ/Фото: СБУ

В Харькове обезвредили агентов РФ/Фото: СБУ

По его указанию, после подрыва авто военнослужащего агенты готовили следующий теракт. Они изготовили еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике. Кроме того, группа получила задачу совершить диверсию на железной дороге, повлекши аварию с военным поездом, перевозившим технику ВСУ на передовую.

В Харькове обезвредили агентов РФ/Фото: СБУ

В Харькове обезвредили агентов РФ/Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступления и задержали всех четырех участников группы. Один из фигурантов был задержан при попытке спрятать взрывное устройство в лесополосе, другие по местам жительства. Во время обысков у них изъяли взрывчатку, мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.

Задержанным объявлено подозрение за измену и незаконное обращение со взрывчатыми веществами. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений по статьям о диверсии и террористическом акте. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперация была проведена сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

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