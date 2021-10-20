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В Харькове незрячим паралимпийцам подарили обычные книги и билеты в зоопарк

В Харькове незрячим паралимпийцам подарили обычные книги и билеты в зоопарк

Городская власть поздравила инваспортсменов подарками.

В Харькове городская власть поздравила паралимпийцев после возвращения из Токио, подарив им странные подарки.

Об этом в соцсети написала чемпионка Паралимпиады-2020 Марина Литовченко.

"Олимпийцам за бронзовые награды-призерам ХХХИ летних Олимпийских игр должны выплатить — по 55 тыс. долларов, а призерам ХVI летних Паралимпийских игр — з а"золото"- 75 тыс. грн, "серебро"- 50 тыс. грн, "бронза"- 30 тыс. грн. Да, все верно вы прочитали ... разницу считайте сами — хоть в долларах, хоть в гривнах", — рассказала Марина.

"Просто хочется рыдать от такого" замечательного "отношения и поддержки города", — резюмировала чемпионка.

Напомним, что олимпийская чемпионка Яна Шемякина дождалась новой квартиры. Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение предоставить Яне трехкомнатную квартиру.

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