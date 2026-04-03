ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1423
Время на прочтение
1 мин

В Харькове ночью прозвучала серия взрывов: атака на город длится сутки

Враг продолжает уже почти сутки наносить удары по Харькову.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы в Харькове

© Getty Images

В Харькове в ночь на 3 апреля прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

Корреспонденты издания сообщают о нескольких взрывах, начиная с 01.30.

«Еще один взрыв прогремел в Харькове, сообщают корреспонденты Общественного. Почти непрерывные удары российских беспилотников по городу продолжаются сутки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 апреля российские войска совершили очередную серию атак беспилотниками на Харьков.

Мы ранее информировали, что российские захватчики впервые ударили из реактивных дронов по Харькову.

Дата публикации
Количество просмотров
1423
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie