В Харькове ночью прозвучала серия взрывов: атака на город длится сутки
Враг продолжает уже почти сутки наносить удары по Харькову.
В Харькове в ночь на 3 апреля прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
Корреспонденты издания сообщают о нескольких взрывах, начиная с 01.30.
«Еще один взрыв прогремел в Харькове, сообщают корреспонденты Общественного. Почти непрерывные удары российских беспилотников по городу продолжаются сутки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2 апреля российские войска совершили очередную серию атак беспилотниками на Харьков.
Мы ранее информировали, что российские захватчики впервые ударили из реактивных дронов по Харькову.