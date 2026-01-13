- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове ночью раздались мощные взрывы
Предварительно, враг нанес удар за пределами города.
В ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.
О взрывах сообщил глава Харькова Игорь Терехов.
По его словам, звуки взрывов, которые были слышны в городе, раздавались за его пределами.
«Взрывы, слышные в городе, раздались за пределами Харькова — в ближайшем пригороде», — отметил Терехов.
Перед этим в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Впоследствии военные информировали о скоростных целях, двигавшихся в направлении Харьковской области.
Глава ОВА Олег Синегубов заявил , что враг нанес удары за пределами города.
"По предварительной информации, вспыхнул пожар", - сообщил глава ОВА, и добавил, что в результате атаки пострадал один человек.
Кроме того, в воздушных силах сообщили, что вблизи Харькова начинает скапливаться значительное количество ударных беспилотников, что создает дополнительную угрозу для региона.
Ранее сообщалось, что беспилотник типа «Молния» в ночь на 11 января попал в инфраструктурный объект в Слободском районе Харькова .
Мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв при атаке вражеских ударных беспилотников .