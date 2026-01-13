В Харькове ночью раздались мощные взрывы

В Харькове раздались взрывы / © Getty Images

В ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.

О взрывах сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

По его словам, звуки взрывов, которые были слышны в городе, раздавались за его пределами.

«Взрывы, слышные в городе, раздались за пределами Харькова — в ближайшем пригороде», — отметил Терехов.

Перед этим в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Впоследствии военные информировали о скоростных целях, двигавшихся в направлении Харьковской области.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил , что враг нанес удары за пределами города.

"По предварительной информации, вспыхнул пожар", - сообщил глава ОВА, и добавил, что в результате атаки пострадал один человек.

Кроме того, в воздушных силах сообщили, что вблизи Харькова начинает скапливаться значительное количество ударных беспилотников, что создает дополнительную угрозу для региона.

Ранее сообщалось, что беспилотник типа «Молния» в ночь на 11 января попал в инфраструктурный объект в Слободском районе Харькова .

Мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв при атаке вражеских ударных беспилотников .