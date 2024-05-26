В Харькове ночью родственники пропавших работников "Эпицентра" сдают образцы ДНК, чтобы найти родных

После удара по Эпицентру в Харькове местные жители сдают образцы ДНК, чтобы найти своих родственников.

Об этом в социальных сетях рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Например, один мужчина – ищет жену. Они вместе работали в гипермаркете, он продавец, а она – руководитель отдела. В восемь утра пришли на работу. Он чудом спасся, при ударе находился ближе к выходу из торгового центра и не имеет никаких травм. А жена в тот момент как раз пошла в туалет и больше ее не видели.

"Для того чтобы сделать тест ДНК и найти эту женщину среди обгоревших жертв, мы уже отобрали образцы у ее матери.

Еще одна двадцатилетняя девушка разыскивает своего отца. Он работал в торговом центре, дома его так и не дождались.

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"Все эти люди держатся стойко, несмотря на такие страшные события. На месте также психологи полиции, они при необходимости оказывают помощь родственникам жертв. Сейчас главная задача — найти и узнать каждого, кто погиб после жестокой атаки. Вернуть их родным. Наши специалисты работают для этого круглосуточно", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая армия РФ нанесла удар по Харькову. Известно о 6 погибших, 40 раненых.

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