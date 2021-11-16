В Харькове ночью вспыхнул серьезный пожар в жилом доме (видео)

Площадь пожара составляет 500 кв.м.
В ночь на 16 ноября в Харькове на улице Культуры, 10 вспыхнул сильный пожар в жилом доме.
Об этом информируют в Telegram-канале "ХС.Харьков" и "Харьков 1654".
На место инцидента сначала было направлено более 12 пожарных подразделений.
Площадь пожара составляет 500 кв.м. и продолжает усиливаться. Дополнительно к месту пожара последовала техника. На месте работают порядка 20 единиц техники спасателей.
Работе пожарных мешают хаотично припаркованные автомобили. Проезд ограничен.
Похоже, что сгорело несколько квартир. По предварительной информации - жертв нет.
"По состоянию на 02:45 по ул. Культуры, 10 продолжается пожар по всей площади крыши, огонь пробрался в квартиры пятого и четвертого этажей. Перекрытия в доме деревянные, много пустот. Пожарные делают все, что возможно", - говорится в сообщении.
На месте пожара также работают бригады скорой помощи, полиции, коммунальные службы города и представители Харьковского городского совета.
Сейчас решается вопрос о временном размещении людей, которые были эвакуированы из горящего здания.
Также по информации из соцсетей, проступило сообщение о втором пожаре на ул. Чернышевской, 88.
Горят чердачные помещения. На место выехали подразделения.
Напомним, что ранее в Кременчуге загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
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