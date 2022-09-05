В Харькове обезьяна сбежала из зоопарка: ее уговаривают вернуться домой (видео)

В Сети выложили несколько забавных и трогательных видео.
В Харькове из зоопарка сбежала обезьяна и гуляет по городу. Сотрудники заведения уговаривают ее вернуться домой.
Смешные видео выложили очевидцы инцидента в Сети.
Сообщается, что это обезьяна по имени Чичи, которую забрали из разбомбленного россиянами "Экопарка". Это уже не первая прогулка животного, раньше она уже убегала оттуда.
На этот раз Чичи распутала сетку и открыла замки. Чтобы уговорить животное пойти обратно в клетку, с ним разговаривали и предлагали лакомства.
Напомним, в Харькове во время эвакуации буйволов из экопарка Фельдмана в результате обстрела погиб 15-летний подросток.
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