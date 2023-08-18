В Харькове обломки ракет превратили в трехметровое произведение искусства: фото

Материал для скульптуры художник собирал в сотрудничестве с ГСЧС и Департаментом гражданской обороны Харьковской области.

Из обломков ракет, которыми российская армия обстреливала Харьковщину, местный художник Илья Черномаз создал гигантский монумент в виде человеческой фигуры.

Об этом сообщает сайт Media Port.

Над созданием скульптуры под названием "Крылатая ракета" он работал более года. Собрать необходимый материал удалось в сотрудничестве с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Департаментом гражданской защиты Харьковской области.

Монумент включает в себя часть попавшей в Харьковскую ОВА ракеты. / Фото: Media Port

Монумент высотой более трех метров, в частности, включает в себя часть ракеты, попавшей в Харьковскую ОВА 1 марта 2022 года.

В ходе презентации скульптуры был объявлен благотворительный сбор в поддержку Вооруженных сил Украины. Цель сбора: 5 млн грн на FPV-дроны для защитников из Харьковщины — 92 бригады и разведподразделения Kraken.

Пожертвовавший больше всего получит скульптуру в подарок.

Напомним, в Ивано-Франковской области волонтеры перековывают выстреленные артиллерийские гильзы на художественные произведения.

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