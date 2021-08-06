В Харькове обнаружили вредный сыр, который изготавливали в Польше

Госпродпотребслужба требует изъять его из продажи.
В Харьковской области обнаружили сыр, содержащий вредоносную добавку-стабилизатор. Сыр производили в Турции, а экспортировали из Польши.
Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Отмечается, что в местное управление Госпродпотребслужбы в области поступило информационное сообщение по выявлению несанкционированной вещества добавки-стабилизатора в мягком сыре с Турции, экспортировался из Польши (производитель: BEL POLSKA) в Украину.
Работники Госпродпотребслужбы призывают изъять товар из магазинов, если его уже доставили. Также операторы рынка должны обратиться в отдел продовольственной службы в Харьковской области.
Напомним, что в Харькове в одном из супермаркетов города продают мороженое, в котором обнаружили етиленоксид — опасный яд, которую используют для стерилизации медицинских инструментов.