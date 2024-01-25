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В Харькове объявили день траура из-за самого масштабного количества жертв обстрелов в городе

В Харькове объявили день траура из-за самого масштабного количества жертв обстрелов в городе

Спасательные работы в Харькове завершились

В городе объявлен траур.

Ракетные обстрелы 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил глава города Игорь Терехов.

В связи с чем сегодня, 25 января 2024, в городе объявляется день траура.

"Мои соболезнования родным погибших в их горе и гореть в аду всем российским извергам, виновным в убийствах невиновных", — говорится в сообщении.

В результате российских ударов погибли 10 человек, 75 — получили ранения.

Напомним, что очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.

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