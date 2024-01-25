В Харькове объявили день траура по жертвам атаки 23 января

В Харькове в четверг, 25 января, объявили день траура по жертвам обстрелов города российскими войсками 23 января.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ракетные обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. В связи с чем сегодня в городе объявляется день траура", — заявил мэр города.

Сообщается, что российские войска для удара использовали зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и Искандеры.

Атака на Харьков 23 января

Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. Вчера было известно о десяти погибших. В частности, под завалами многоэтажки нашли тело девятилетней девочки. Также погибла ее мама.

В тот день россияне трижды атаковали город ракетами. Ночью против 23 января оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки.

Уже после 07:30 в Харькове снова раздались взрывы. оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

Около 22:00 россияне в третий раз за сутки ударили по Харькову ракетами С-300. Предварительно произошло три попадания. оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.

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