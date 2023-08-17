В Харькове очередной языковой скандал: работник пиццерии отказался обслуживать на украинском

Парень отказался общаться на украинском, мол и на русском его понимают.

В Харькове разразился очередной языковой скандал – молодой сотрудник пиццерии отказался общаться с клиентом на государственном языке.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Инцидент произошел в заведении "Pizza Day" на Полтавском пути. Работник Андрей отказался общаться на украинском, мол и на русском его понимают.

Клиент: "Вы будете разговаривать со мной на украинском языке?"

Работник: "Это сильно надо? Вы же понимаете меня на русском. Я вас не обслуживаю – вы просто забираете и доставляете. Я что, должен ваш приказ выполнять?".

Клиент: "Это не приказ, а просьба".

Сотрудник: "Могу перейти, если захочу. С вами – не хочу. В просьбе можно отказать".

Языковой скандал в Харькове: работник пиццерии отказался обслуживать на украинском

Напомним, что примерно месяц назад мы писали о еще одном языковом скандале в Харькове. Тогда местный житель заявил, что украинский – "дебильный" язык. Харьковчанин заверил, что говорил, говорит и всю жизнь будет говорить по-русски.

Ранее сообщалось, что в Броварах женщина пожелала ребятам в форме ВСУ "подорваться на минах".

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