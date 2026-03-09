В Харькове охранник сада Шевченко заявил, что не понимает украинского: активисты придумали символическое "наказание"

Памятник Тарасу Шевченко в Харькове, 9 марта 2026 года. Галина Куц/Facebook / © Facebook

Реклама

В Харькове во время мероприятия к 212-летию со дня рождения Тараса Шевченко возник языковой конфликт между участниками акции и охраной сада. Сотрудник службы охраны расспрашивал об этом мероприятии, а затем заявил, что не понимает украинский язык. Это привело к вмешательству полиции и официальным извинениям руководства.

Об инциденте сообщила организатор акции, представитель «Просвіти» Галина Куц на своей странице в Facebook.

Что известно о языковом конфликте

По ее словам, событие произошло у памятника Кобзарю, когда активисты прикрепляли к защитной конструкции цифры, нарисованные детьми. Инцидент начался, когда участники пытались объяснить охраннику суть мероприятия.

Реклама

«Вдруг слышу, что кто-то спрашивает о нашей акции. Краем глаза вижу, что подошел охранник. Подумалось, что нужно пойти ему объяснить. Ведь я подавала заявку на акцию, поэтому считаюсь ее организатором. Но я вижу, что люди уже объясняют. И я продолжила свои действия. А этот охранник, который оказался „охранником“ сада Шевченко, вдруг сказал участникам акции, что он „не понимает этот язык“. Надо было видеть, как это взбудоражило людей, пришедших к Кобзарю…», — написала Галина Куц.

По словам Галины Куц, после разговора с находившимися рядом полицейскими позиция охранника изменилась: он начал выкрикивать, что знает и понимает украинский язык. Впоследствии правоохранители привели к собравшимся руководителю охраны. Последний извинился за инцидент, назвав его «недоразумением».

Участники акции согласились принять извинения только при условии, что руководитель прочтет стихотворение Шевченко.

«У кого-то из присутствующих был „Кобзарь“, дали книгу руководителю охраны и он почитал нам стихотворения», — сообщила организатор.

Реклама

Памятник Тарасу Шевченко в Харькове, 9 марта 2026 года. Галина Куц/Facebook. / © Facebook

Позиция коммунального предприятия

В КП «Центральный парк», в структуру которого входит охрана сада, пообещали провести служебную проверку. Спикер предприятия Андрей Кравченко в комментарии «Суспільне Харків» назвал ситуацию неприемлемой и выразил искренние извинения.

«Мы с человеком пообщаемся, почему так случилось, что его не то, что переключило, а почему он так поступил, почему он такое сказал. Насколько мне известно, среди нашего штата нет людей, которые не понимают украинский», — отметил Кравченко.

Спикер добавил, что предприятие будет выяснять причины такого поведения сотрудника, заметив, что некоторые из персонала могут говорить не слишком удачно из-за длительного пребывания в русскоязычной среде.

Напомним, по словам Елены Ивановской, около 6-7% украинцев, которые после полномасштабного вторжения перешли на государственный язык, впоследствии вернулись в русский.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Украине объявили лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2026 года — высшей государственной награды в сфере культуры и искусства.