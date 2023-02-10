В Харькове оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре: зафиксировано около 10 взрывов

Враг нанес удары по критической инфраструктуре в городе Харьков.

Враг продолжает атаковать Харьков.

Об этом в сообщении в социальных сетях отметил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Ночью было зафиксировано около десяти взрывов.

«В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — говорится в сообщении.

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Ранее информацию об обстрелах подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Также в Харькове из — за обстрелов в некоторых районах исчез свет.

Ранее враг обстрелял Запорожье.

Ночью раздавались взрывы и в Херсоне.

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