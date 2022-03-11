В Харькове оккупанты обстреляли психоневрологический интернат

Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат.

По состоянию на 11 марта враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять позиции украинских бойцов.

Также читайте Оккупанты обстреляли жилые дома в селе Сумской области: погибли двое мирных жителей

Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать. Врагу не остается ничего другого, как цинично атаковать мирное население. Самой критической точкой остается Изюм. Сегодня снова запланированы зеленые коридоры. Сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент обстрела врагом в интернате находилось 330 человек. Из них малоподвижных — 50, передвигаются на тележках — 10 подопечных", - рассказал Синегубов..

В Чернигове в результате ночных бомбардировок российских оккупационных сил, которых Путин отправил воевать против Украины, поврежден стадион и библиотека, перебит водопровод.