В Харькове остановилась подвесная дорога: в кабине оказались заблокированными мать с ребенком

Снимать с "канатки" семью пришлось спасателям.

В Харькове остановилась подвесная дорога. Из-за чего в одной из кабинок оказались заблокированными женщина с ребенком. Снимать их пришлось спасателям.

Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в Центральном парке им. Горького. Администрация зоны отдыха сообщила спасателям, что из-за отсутствия электроэнергии остановилась подвесная дорога.

"В результате проведения поисковых работ и оценки обстановки выяснили, что в кабинках аттракциона находились люди. К моменту подачи электрического тока спасатели с помощью автолестницы успели снять с одной кабинки 2-х человек — мать с ребенком", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в Харькове парень выпрыгнул из кабины канатной дороги. После падения потерпевшего переехал микроавтобус.

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